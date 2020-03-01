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Профессиональный магазин кальянов
«Кальян-Хат» - сеть профессиональных кальянных магазинов в Москве. Наш ассортимент товаров оценят как профессиональные кальянщики, так и любители покурить кальян дома.
Немного цифр:
- - выполнили более 9000 заказов
- - работаем более 8 лет
- - в ассортименте более 5000 позиций
- - розничный продавец кальянов №1 в России